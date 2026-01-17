Дмитриев: Потепление сделает северные территории комфортными для жизни

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев высказал мнение, что в результате глобального потепления северные территории, включая Гренландию, могут стать наиболее пригодными для жизни. Свое заявление он разместил в социальной сети X.
— Гренландия — это рычаг климатического воздействия. По мере таяния арктического льда потепление ускоряется, а вечная мерзлота высвобождает накопленный углерод, запуская каскадные обратные связи, которые приводят к повышению глобальных температур. Северные территории могут стать наиболее пригодными для жизни по мере потепления Земли, — написал Дмитриев.
Группа геологов и биологов из Университета Колорадо в Боулдере восстановила активность микроорганизмов, которые провели в вечной мерзлоте целые тысячелетия. Некоторые из этих образцов находились в состоянии «спячки» около 40 тысяч лет.
Из-за глобального потепления в Норвегии оттаяли древние гробы китобоев XVII-XVIII веков на Шпицбергене. Ранее захоронения сохранялись благодаря вечной мерзлоте. Ученые бьют тревогу, так как гробы разрушаются под влиянием эрозии и уплывают в открытое море.