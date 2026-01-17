У ламы в зоосаде в пригороде Хабаровска появилось имя

У ламы из «Приамурского зоосада» появилось имя, ее зовут Ляля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Его выбрали сами хабаровчане, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Из пяти вариантов остановиться надо было остановиться, естественно, на одном, том, что ей больше подходит — Тутси, Миледи, Ириска, Карамелька или Ляля. Борьба шла не на шутку, голоса распределились почти поровну, но имя Ляля все же победило.
Почему иметь имя зверю так важно?
— Во-первых, теперь наша лама — полноправная личность и звезда, — отметили в зоосаде. — Во-вторых, теперь вы можете звать её по имени, когда подходите к вольеру, и она обязательно поймёт, что вы зовете именно ее, чтобы пообщаться и угостить чем-то вкусным.
И добавили, что имя — это почти как корона.
Когда можно увидеть новую звезду? Оказывается, Ляля выходит на променад каждый день с 13:00. Пока она гуляет недолго, как настоящие леди, бережет свой нос от мороза.
Но как только на улице потеплеет, время её прогулок обязательно увеличится.