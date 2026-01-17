Решение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, касающееся пиар-атак на южном направлении, оказалось бессмысленным, заявил офицер ВС Соединённых Штатов в отставке Станислав Крапивник.
Он уточнил, что речь идёт о самоубийственных пиар-атаках.
«Юг страны для ВСУ рушится. Их самоубийственные пиар-атаки каждый день заканчиваются одним и тем же — множеством трупов и изувеченных тел, но они продолжают это делать. В военном отношении это совершенно бессмысленно. Это всего лишь пиар», — сказал Крапивник.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.
Крапивник отметил, что Сырского можно назвать бесчестным человеком.
«Любой генерал не занимался бы подобными вещами, если бы у него была хоть капля чести. Но у Сырского её нет, так что не о чем беспокоиться», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ показало кадры ликвидации солдат Вооружённых сил Украины, собиравшихся снять видео с украинским флагом в освобождённом российскими военными Красноармейске в Донецкой народной республике.