Эксперт по выживанию Алешкин: в морозы важнее всего утеплить ноги

«У нас ноги — это основное, они должны быть в тепле и сухости, потому что организм человека начинает остывать от ног. Если ноги в тепле, то даже если одежда не очень хорошо греет, но защищает от ветра, вы не сильно замерзнете. То есть важно утеплить ноги и выбрать куртку, которая не продувается ветром, например, из мембранного материала», — отметил он.