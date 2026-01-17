Ричмонд
Эксперт по выживанию Алешкин: в морозы важнее всего утеплить ноги

Почему в морозы важно утеплить ноги, объяснил эксперт по выживанию Алешкин. Он рассказал, одежда из какого материала идеальна для минусовых температур.

Источник: Аргументы и факты

Самым слабым местом, которое критически важно утеплить в морозы, являются ноги. Об этом aif.ru рассказал инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин.

«У нас ноги — это основное, они должны быть в тепле и сухости, потому что организм человека начинает остывать от ног. Если ноги в тепле, то даже если одежда не очень хорошо греет, но защищает от ветра, вы не сильно замерзнете. То есть важно утеплить ноги и выбрать куртку, которая не продувается ветром, например, из мембранного материала», — отметил он.

Алешкин уточнил, что в морозы лучше отказаться от перчаток, отдав предпочтение варежкам.

Ранее эксперт по выживанию объяснил, как правильно одеваться в морозы.