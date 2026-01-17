Белогрудого медведя в Хабаровском крае хотели убить зимой

В Хабаровском крае организована проверка по информации о продаже туров на зимнюю охоту на гималайского медведя — символ края с белым пятном на груди, изображённый на гербе региона, — сообщают в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
13 января московская туркомпания разместила в своих соцсетях предложение об охоте на белогрудого медведя, при этом сезон официальной добычи этого вида завершился ещё 31 декабря 2025 года и откроется только в конце лета. Компания разослала письма потенциальным клиентам с указанием, что предложение действует до 20 февраля.
Медведи в эти месяцы находятся в спячке, и на сайте организации сообщалось, что обнаружена берлога со спящим животным, где предлагалось его убить. Стоимость «трофейной охоты» оценивалась в 800 тысяч рублей, при этом в переписке потенциальным охотникам обещали предоставить оружие — всё включено в стоимость тура, предоплата требовалась 100%.
После огласки в медиа компания сообщила, что «некорректно подала информацию» и уточнила, что охота будет проводиться только в разрешённые законом сроки охотничьего сезона 2026 года.
Гималайский медведь редок: по всей России насчитывается всего 5−7 тысяч особей. Охота на него в берлоге признана неэтичной, а учёные требуют вернуть виду охранный статус. В некоторых районах Приморья этот медведь встречается чаще, чем бурый, создавая иллюзию, что численность вида велика, однако для популяции это серьёзная угроза.
В ходе проверки природоохранный прокурор даст оценку действиям охотпользователей и контролирующих органов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.