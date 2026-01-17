Белогрудого медведя в Хабаровском крае хотели убить зимой

Медведи в эти месяцы находятся в спячке, и на сайте организации сообщалось, что обнаружена берлога со спящим животным, где предлагалось его убить. Стоимость «трофейной охоты» оценивалась в 800 тысяч рублей, при этом в переписке потенциальным охотникам обещали предоставить оружие — всё включено в стоимость тура, предоплата требовалась 100%.