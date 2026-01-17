Во Владивостоке медики скорой помощи приняли роды в машине во время метели

Во Владивостоке бригада скорой медицинской помощи экстренно приняла роды прямо в салоне автомобиля во время метели 11 января. Врач и фельдшер помогли появиться на свет здоровой девочке весом 2,8 кг, когда состояние роженицы резко ухудшилось по дороге в роддом.