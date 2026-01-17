Во Владивостоке медики скорой помощи приняли роды в машине во время метели

Во Владивостоке бригада скорой медицинской помощи экстренно приняла роды прямо в салоне автомобиля во время метели 11 января. Врач и фельдшер помогли появиться на свет здоровой девочке весом 2,8 кг, когда состояние роженицы резко ухудшилось по дороге в роддом.
Вызов на подстанцию «Океанская» поступил от 31-летней Валентины, у которой начались схватки. Бригада приехала на место, провела осмотр и сопроводила женщину с супругом в машину.
Однако по пути в Родильный дом № 3 из-за сильного снегопада движение замедлилось, а состояние роженицы стало резко меняться — начались активные потуги. Медикам пришлось срочно остановиться и принимать роды прямо в салоне автомобиля.
Малышка родилась прямо в машине. Врачи очистили ей дыхательные пути, наложили зажимы и перерезали пуповину. К моменту прибытия в стационар состояние новорождённой было стабилизировано.
Сейчас и мама, и девочка чувствуют себя удовлетворительно, находятся под наблюдением врачей и готовятся к выписке.