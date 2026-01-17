Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке медики скорой помощи приняли роды в машине во время метели

Врач и фельдшер спасли малышку прямо в салоне спецавтомобиля по дороге в роддом.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке бригада скорой медицинской помощи экстренно приняла роды прямо в салоне автомобиля во время метели 11 января. Врач и фельдшер помогли появиться на свет здоровой девочке весом 2,8 кг, когда состояние роженицы резко ухудшилось по дороге в роддом.

Вызов на подстанцию «Океанская» поступил от 31-летней Валентины, у которой начались схватки. Бригада приехала на место, провела осмотр и сопроводила женщину с супругом в машину.

Однако по пути в Родильный дом № 3 из-за сильного снегопада движение замедлилось, а состояние роженицы стало резко меняться — начались активные потуги. Медикам пришлось срочно остановиться и принимать роды прямо в салоне автомобиля.

Малышка родилась прямо в машине. Врачи очистили ей дыхательные пути, наложили зажимы и перерезали пуповину. К моменту прибытия в стационар состояние новорождённой было стабилизировано.

Сейчас и мама, и девочка чувствуют себя удовлетворительно, находятся под наблюдением врачей и готовятся к выписке.