Гастроэнтеролог рассказала, как восстановить работу ЖКТ после новогодних застолий

«Сигнал о сытости приходит с опозданием на 15−20 минут, поэтому мы съедаем лишнего. Желудок растягивается, моторика замедляется. Отсюда тяжесть, отрыжка, иногда изжога или кислый привкус во рту. Не вините себя за переедание на праздники. Дайте организму несколько дней заботы, и он вернется в норму», — рассказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».