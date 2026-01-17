Гастроэнтеролог рассказала, как восстановить работу ЖКТ после новогодних застолий

После праздников по утрам может болеть живот.
Переедание острой, жирной пищи и избыток алкоголя во время новогодних праздников часто приводят к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом сообщила гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская. По ее словам, после праздников нужно есть часто и понемногу.
«Сигнал о сытости приходит с опозданием на 15−20 минут, поэтому мы съедаем лишнего. Желудок растягивается, моторика замедляется. Отсюда тяжесть, отрыжка, иногда изжога или кислый привкус во рту. Не вините себя за переедание на праздники. Дайте организму несколько дней заботы, и он вернется в норму», — рассказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Кишечник также страдает из-за избытка сладкого, бобовых и капусты в салатах, которые вызывают газообразование. Алкоголь усугубляет ситуацию, раздражая слизистую, замедляя перистальтику и провоцируя обезвоживание. Это, в свою очередь, может привести к запорам или диарее.
Врач обратила внимание, что при сильной боли, рвоте, повышении температуры, появлении крови в стуле или желтухе необходимо срочно обратиться к врачу, так как это может быть признаком обострения панкреатита, гастрита или холецистита. Для восстановления работы ЖКТ рекомендуется перейти на частый дробный прием пищи небольшими порциями, отдавать предпочтение легким продуктам, не ложиться сразу после еды, больше двигаться, временно отказаться от алкоголя.
Ранее диетолог Самира Схашок сообщила, что дискомфорт в желудке, вздутие и изжога после праздничного застолья — частые последствия обилия жирных блюд и алкоголя. Основная причина, по словам эксперта, — банальное переедание и сбитый режим приема пищи, передает 360.ru.