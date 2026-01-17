В России появился чат-бот с адресами пунктов приема елок

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российская экологическая партия «Зеленые» создала в Telegram чат-бот, в котором собраны все адреса пунктов сбора живых елей в России, сообщила РИА Новости сопредседатель партии Александра Кудзагова.
«В 2025 году на продажу выставили порядка 500 тысяч елок, сосен и пихт. Это примерно пять тысяч тонн потенциальных отходов. Причем елка — отход нестандартный, она может повредить обычный контейнер для ТКО или даже сам мусоровоз. “Зеленые” собрали все адреса пунктов сбора живых елей в России в одном чат-боте», — сказала Кудзагова.
Она рассказала, что на данный момент в чат-боте можно найти информацию о 1385 пунктах в 60 регионах России, от Калининграда, где три пункта сбора елок, до Камчатки — в Петропавловске-Камчатском их всего два.
«Самый масштабный “елочный круговорот” снова запущен в Москве, где работают 175 точек приема», — добавила сопредседатель «Зеленых».
Для правильной утилизации новогодней елки необходимо в меню эко-бота выбрать раздел «елки зеленые», написать свой город и улицу или просто отправить геолокацию. Бот сообщит координаты ближайшего пункта приема, время его работы и как будет переработана елка.
«Из переработанных деревьев делают щепу, которая используется для удобрения почвы, подсыпки в вольерах для животных, обустройства экологических троп. В Курганской области собранные елки станут топливом для котельных. В Ярославле и Иркутске новогодние красавицы станут угощением для животных зоопарков», — добавила Кудзагова.
По ее словам, условия сдачи во всех городах одинаковые: деревья должны быть чистыми, без пленки, игрушек, мишуры и других украшений, а в зоопарки — обязательно без химической обработки.