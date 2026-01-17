В России появился чат-бот с адресами пунктов приема елок

«В 2025 году на продажу выставили порядка 500 тысяч елок, сосен и пихт. Это примерно пять тысяч тонн потенциальных отходов. Причем елка — отход нестандартный, она может повредить обычный контейнер для ТКО или даже сам мусоровоз. “Зеленые” собрали все адреса пунктов сбора живых елей в России в одном чат-боте», — сказала Кудзагова.