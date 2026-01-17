Канада пригрозила Трампу жестким ответом НАТО в случае нападения на Гренландию

Президент США Дональд Трамп по-прежнему не отказывается от желания завладеть Гренландией. Однако в этом случае Вашингтону грозит ответ со стороны НАТО. Так заявил премьер Канады Марк Карни в ходе визита в Китай. Он напомнил Дональду Трампу о пятой статье НАТО.