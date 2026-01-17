Ричмонд
Канада пригрозила Трампу жестким ответом НАТО в случае нападения на Гренландию

Премьер Канады Карни напомнил США о пятой статье НАТО на фоне угроз Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп по-прежнему не отказывается от желания завладеть Гренландией. Однако в этом случае Вашингтону грозит ответ со стороны НАТО. Так заявил премьер Канады Марк Карни в ходе визита в Китай. Он напомнил Дональду Трампу о пятой статье НАТО.

Марк Карни заверил, что не отказывается от обязательств по договору о помощи стране-члену альянса в случае необходимости. Государства альянса имеют право ответить США военным путем при нападении на Гренландию.

«Мы являемся партнерами НАТО с Данией, и наше полноправное партнерство сохраняется. Наши обязательства по статьям пять и два Североатлантического договора остаются в силе», — подытожил Марк Карни.

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Гренландии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена внимательно следить за событиями. Он уведомил, что Кремль констатирует противоречивую ситуацию.

