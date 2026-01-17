Продюсер Рудченко сказал, что сделать Долиной для восстановления репутации

Ларисе Долиной для восстановления репутации необходимо выработать долгосрочную стратегию, при этом много времени уже было упущено, сказал в беседе с aif.ru продюсер Павел Рудченко, комментируя массовую отмену концертов певицы в разных городах России.
Он констатировал, что артистка из ситуации с квартирой в Хамовниках не сделала, к сожалению, никаких выводов.
«Ситуация усугубляется с каждым днем, и разовых имиджевых мер теперь может быть недостаточно. Необходимо продумать игру вдолгую и выстроить полноценную стратегию репутационных мероприятий. Это должны быть не просто разовые акции всероссийского масштаба. Долиной пора сменить вектор присутствия в инфополе: перейти к благотворительности и демонстрации активной гражданской позиции», — отметил Рудченко.
Продюсер посоветовал певице принять участие в социальных проектах: это может быть помощь животным, решение общественно значимых проблем или работа по теме СВО.
«Вариантов много. Здесь важно, чтобы стратегия была грамотно проработана и рассчитана на долгосрочную перспективу… К сожалению, когда проблему еще можно было купировать, менеджмент Долиной этим не воспользовался. Сейчас ситуация настолько затянулась, что в комментариях общественности многие уже “слили” артистку. Люди не верят в её возвращение, ставят на ней крест и не ждут никаких корректирующих шагов», — подытожил Рудченко.
Ранее стало известно, что юбилейный концерт Долиной, планировавшийся в Санкт-Петербурге на 25 февраля, перенесли на 15 ноября.
Как сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев, приставы совместно с полицией и сотрудниками управляющей компании могут срезать с петель дверь в квартиру Ларисы Долиной, если она добровольно не передаст ключи Полине Лурье.
Напомним, главное управление ФССП по Москве 12 января возбудило исполнительное производство в отношении певицы. В течение пяти дней Долина должна освободить квартиру и передать ключи законному владельцу.