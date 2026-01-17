Продюсер Рудченко сказал, что сделать Долиной для восстановления репутации

«Вариантов много. Здесь важно, чтобы стратегия была грамотно проработана и рассчитана на долгосрочную перспективу… К сожалению, когда проблему еще можно было купировать, менеджмент Долиной этим не воспользовался. Сейчас ситуация настолько затянулась, что в комментариях общественности многие уже “слили” артистку. Люди не верят в её возвращение, ставят на ней крест и не ждут никаких корректирующих шагов», — подытожил Рудченко.