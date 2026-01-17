Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Омской области успела поймать в фотообъектив северное сияние

По словам Милены Пономаревой — фотографа из Саргатского района, небо над регионом полыхало красками всего 30 минут.

Источник: Комсомольская правда

Очередное красочное природное световое явление случилось в регионе вечером, 16 января. Несмотря на незначительное время, в течение которого в небе над Омской областью блистало северное сияние, его успела запечатлеть жительница Саргатского района Милена Пономарева.

«На улице −25, а небо сегодня решило осветиться небольшим сиянием. Параметры буквально полчаса были благоприятными для его появления», — сообщила девушка в своем телеграм-канале «Охотник за красотами Омской области».

Несмотря на скромность описания Миленой вчерашнего природного явления, судя по опубликованной ею фотографии, явление было ярким и необыкновенно красивым. Также отметим, что северное сияние — это «продукт» сильных магнитных бурь, вызванных солнечной активностью. Они могут негативно влиять на здоровье метеозависимых людей, провоцируя головные боли.