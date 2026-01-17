Жительница Омской области успела поймать в фотообъектив северное сияние

Несмотря на скромность описания Миленой вчерашнего природного явления, судя по опубликованной ею фотографии, явление было ярким и необыкновенно красивым. Также отметим, что северное сияние — это «продукт» сильных магнитных бурь, вызванных солнечной активностью. Они могут негативно влиять на здоровье метеозависимых людей, провоцируя головные боли.