Елкамобиль и волку на зубок: как в регионах избавляются от новогодних елок

Акция «Елки не палки» — совместный проект экологического движения «Дальше» и одного из телеканалов. Организаторы подчеркивают — сбор елок в той или иной форме в разных регионах страны проходит уже не первый год. Но до сих пор в нашей стране перерабатывается только три процента отслуживших новогодних деревьев. Остальные рано или поздно оказываются возле мусорных контейнеров. Впрочем, это еще не самый плохой вариант. Управляющие компании жалуются, что некоторые малосознательные граждане не могут победить собственную лень и пытаются поместить елочку в мусоропровод, невзирая на очевидную угрозу засора.