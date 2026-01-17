Елкамобиль и волку на зубок: как в регионах избавляются от новогодних елок

Елкамобиль уже в пути.
Елкамобиль — это специальный грузовик, в который можно выбросить отслужившее новогоднее дерево. В результате акции елки не будут «украшать» мусорные полигоны, а пойдут в дело — отправятся в шредеры на измельчение.
Полученная щепа предназначена для благоустройства городских общественных пространств. Ей, например, засыпают приствольные круги деревьев-саженцев, украшают газоны в парках и скверах. На маршруте «Елкамобиля» запланировано шесть остановок в разных районах города.
Акция «Елки не палки» — совместный проект экологического движения «Дальше» и одного из телеканалов. Организаторы подчеркивают — сбор елок в той или иной форме в разных регионах страны проходит уже не первый год. Но до сих пор в нашей стране перерабатывается только три процента отслуживших новогодних деревьев. Остальные рано или поздно оказываются возле мусорных контейнеров. Впрочем, это еще не самый плохой вариант. Управляющие компании жалуются, что некоторые малосознательные граждане не могут победить собственную лень и пытаются поместить елочку в мусоропровод, невзирая на очевидную угрозу засора.
В Красноярске, по словам основателя проекта Дарьи Яковлевой, елки собирают уже пятый раз. Дарья рассказала, что в прошлом году в грузовик красноярцы принесли около 200 деревьев.
А пять лет назад елки собирали более массово, в специальные боксы, которые стояли во дворах круглые сутки — тогда удалось отправить на утилизацию более тысячи отслуживших зеленых красавиц.
«Но в этом году мы реализуем акцию практически без бюджета, средств хватило только на аренду небольшого грузовика», — посетовала Дарья Яковлева.
А еще красноярцев предупреждают — в наступившем году в парке флоры и фауны «Роев ручей» живые елки от жителей не принимают. Там их уже достаточно — навезли нераспроданных перед Новым годом елей и использовали их для украшения и обустройства вольеров или развлечения животных.
Елки — в щепки.
Кто-то держит дома елку до весны, но это больше похоже на уступку лени. Большинство россиян избавляются от главного праздничного атрибута после Рождества или старого Нового года. В начале недели корреспондент «РГ» видел, как волжане пытались разместить сразу два хвойных дерева на крыше машины.
В Волгоградской области елки и сосны пускают на переработку — их измельчают в специальной машине. А щепу передают в приюты для животных. Она используется как подстилка, ведь в хвойных опилках не заводятся вредные насекомые. Например, новогодние деревья принимают до 15 февраля на парковке одного из торговых центров.
За зиму набирается до 200 мешков щепы. Только граждан просят убирать с ветвей мишуру и дождик. Некоторые жители частного сектора самостоятельно отвозят деревца в конно-спортивный клуб или собачий приют.
А если кому-то хочется выкинуть елку с размахом, то для этого есть отличная возможность. 17 января в Волжском пройдет фестиваль, частью которого станет конкурс метания вечнозеленых деревьев на дальность. После соревнования спортивные снаряды также отправят на переработку.
Впрочем, даже если никуда не хочется везти елку, она все равно пойдет на доброе дело. Достаточно оставить ее на специальной площадке во дворе или рядом с мусорными контейнерами. И региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами заберет ее. Судьба деревца будет той же: его измельчат.
Оленю на пропитание.
В Ростове-на-Дону в пятый раз пройдет чемпионат по метанию новогодних красавец «Елки Металки». Городские экоактивисты приглашают 18 января посоревноваться в ловкости и удали всех желающих.
Снарядом выступит традиционное новогоднее дерево длиной 1,6 метра. Самый мощный бросок был зафиксирован в 2024 году, когда ель улетела на 9,4 метра. В этом году ростовчане полны решимости побить этот рекорд. А экологи обещают провести мастер-класс про грамотной утилизации мусора.
Впрочем, чтобы цивилизованно избавиться от новогоднего древа, не обязательно принимать участие в турнире. Городские власти организовали в самых густонаселенных районах восемь площадок, куда 18 января можно вполне официально сдать свою пушистую красавицу — елку, сосну или пихту. Перечень площадок, точные адреса и время приема растений указаны на сайте администрации донской столицы. Подчеркивается, что сдать елку можно бесплатно. Отслужившие свой срок новогодние деревья будут переработаны в щепки, которые затем используются для городского благоустройства, в вольерах с животными в зоопарках, а также в сельском хозяйстве.
В городском зоопарке Ростова-на-Дону рассказали, что принимают хвойные деревья как от коммунальных служб, так и от населения. Некоторые травоядные животные, например, олени и лоси, с удовольствием поедают хвою и небольшие елочные ветви. В них содержатся полезные масла и смолы. Хищники точат о стволы деревьев когти и зубы, а щепки и опилки прекрасно подходят в качестве подстилки для всех видов животных.
Переработанные елки продуктивно используют и в Ботаническом саду. Экологи объяснили, что измельченные в шредере ветки и хвоя обогащает почву кислородом, поддерживает уровень ее увлажненности. Елочными отходами также удобряют почву, а полученная от хвойных деревьев стружка отлично подходит для отсыпки экотроп. Такие тропы, например, есть в экопарке «Темерник».
Штраф — три тысячи.
Новогодние елки начали осыпаться и в домах жителей Луганска. Пора от них избавляться. Однако при утилизации деревца следует строго соблюдать существующие правила, иначе можно получить повестку в суд. И придется оплатить штраф в три тысячи рублей и даже ремонт муниципальной техники.
«Одно дерево может вывести из строя мусоровоз, ведь ему не под силу спрессовать ствол. В итоге повреждаются механизмы, ломается оборудование, машину снимают с рейса и отправляют на ремонт», — рассказали корреспонденту «РГ» в министерстве природных ресурсов и экологии Луганской Народной Республики.
И вообще, новогодние елки — это не бытовой, а крупногабаритный мусор. Значит, и вывозить их на утилизацию нужно по особым правилам. Проблема актуальна, так как в преддверии зимних праздников лесхозы республики реализовали населению больше десяти тысяч хвойных деревьев.
«Можно срезать ветки, распилить ствол и перевязать это все бечевкой или шпагатом, чтобы мусор был не крупногабаритным, а обычным. Тогда штраф не придется платить», — поделился своим способом избавляться от елки житель Луганска Никита Боев.
Однако экологи считают, что таких сознательных жителей республики будет немного, так как не у всех есть возможность самостоятельно распилить дерево. Поэтому экологи просят оставлять сосны, пихты и ели рядом с контейнерной площадкой.
«Вывозить деревья на переработку коммунальные службы будут отдельно от бытового мусора. Обязательно надо очистить елки от новогодней мишуры. Это важно, так как все деревья будут переработаны в щепу и переданы в лесоводческие хозяйства, приюты для животных или на конезаводы», — рассказали в Минприроды республики.
Станет мебелью.
В Самаре прием новогодних елок начали еще в канун Рождества. Любой житель города мог сдать елку, никаких ограничений не было. Единственное требование — деревья должны быть без остатков праздничный мишуры.
Чтобы не захламлять мусорные контейнерные во дворах, для елок организовали спецплощадки со специальными бункерами — 20 во всех районах Самары.
В Казани прием елок в рамках акции «Елки-палки» продлиться в специальных пунктах до 31 января, но сдать их сюда смогут только физические лица. Переработанные деревья «владельцы» получат для использования на своих дачных участках. Первая подобная акция прошла в городе в 2024 году, когда было собрано более трех тысяч праздничных деревьев.
В Башкирии, чтобы тысячи новогодних елок не оказались на общих свалках ТБО, где они разлагаются годами, выделяя метан (один из самых вредных парниковых газов), тоже ведут их сбор от населения.
Из пунктов приема деревья заберут на переработку в щепу, которая является сырьем для производства древесных плит. «Будут изготовлены различные плиты для интерьера и мебели», — сообщили в министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан. Кстати, объем продаж живых елей ежегодно уменьшается, в то время как их сбор для вторичной переработки увеличивается. Так, если в 2019 году в рамках экологической акции в республике было собрано около 800 елок, то в 2025-м — более 2100.