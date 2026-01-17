Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В волгоградских магазинах изъяли 9 бутылок опасного напитка с алоэ

Реализация безалкогольного негазированного напитка «Алоэ Вера» приостановлена в торговых точках.

По данным управления Роспотребнадзора, напиток изготовлен ООО «Вельта-Пенза» и не соответствует обязательным требованиям.

Однако, несмотря на введённый запрет, в системе «Честный знак» продолжают фиксироваться случаи вывода из оборота напитка, что в свою очередь является нарушением обязательных требований.

В торговых точках региона также были выявлены факты нахождения в розничной реализации напитка «Алоэ Вера» указанного производителя. Всего по итогам надзорных мероприятий с реализации было снято 9 бутылок безалкогольного напитка.

Ранее сообщалось, что всего в России было изъято более 22 миллионов бутылок этого напитка. Причиной стало выявление летучих органических соединений в продукции.