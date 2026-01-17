Огонь по теневому флоту Зеленского: переправы и лодки взлетают на воздух

Российские военные за последние несколько дней уничтожили ряд переправ противника через реки в зоне СВО. В частности, речь о понтонной переправе через реку Северский Донец под Святогорском в ДНР и переправу через реку Оскол на харьковском направлении.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru отметил, что подобных переправ у противника довольно много.
«В Донбассе много рек, да и на запорожском направлении. Наши военные регулярно наносят удары. В Одесской области два моста, которые соединяют две части. По железнодорожному мосту наносились удары, противник лишился логистики, одна часть области отрезана от другой. Мосты советской постройки сложно уничтожить, нужно бить целенаправленно по опорам, методом подрыва», — отметил Дандыкин.
Он объяснил, что противник активно использует понтонные переправы через реки, так как водоемы достаточно неглубокие.
«Их мы тоже уничтожаем, чтобы изолировать и уничтожить противника», — подчеркнул военный эксперт.
Дандыкин отметил, что российские военные также используют переправы, чтобы перейти с одного берега реки на другой.
«Если наведешь переправу, ее надо охранять с воздуха от дронов, от ракетных систем типа HIMARS. В Курской области противник ведь уничтожал переправы, пытаясь отрезать наших бойцов», — напомнил собеседник aif.ru.
Также Дандыкин отметил, что противник в условии морозной погоды может перебираться с одного берега на другой по льду реки.
«Но лед — не мост, он рушится. Врага будут уничтожать, если он будет идти по льду. Нашим инженерным войскам, которые уничтожают понтонно-мостовые сооружения, нет равных», — подытожил офицер.