Огонь по теневому флоту Зеленского: переправы и лодки взлетают на воздух

«В Донбассе много рек, да и на запорожском направлении. Наши военные регулярно наносят удары. В Одесской области два моста, которые соединяют две части. По железнодорожному мосту наносились удары, противник лишился логистики, одна часть области отрезана от другой. Мосты советской постройки сложно уничтожить, нужно бить целенаправленно по опорам, методом подрыва», — отметил Дандыкин.