Американский миллиардер и соучредитель корпорации Oracle Ларри Эллисон был вынужден переименовать свою яхту после того, как выяснилось, что ее название при чтении задом наперёд приобретает оскорбительный смысл. Об этом сообщает издание New York Post.
Изначально судно называлось Izanami — в честь синтоистской богини из японской мифологии, связанной как с сотворением мира, так и с темой смерти. Однако со временем стало известно, что при обратном прочтении название визуально напоминает фразу с экстремистским подтекстом («I m a nazi» — «Я нацист»).
По данным портала, 81-летний Эллисон, имеющий тесные семейные связи с Израилем, после осознания этой особенности принял решение срочно сменить название яхты на Ronin. Позднее судно было продано венесуэльскому банкиру Виктору Варгасу.
