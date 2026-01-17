Ричмонд
Столтенберг: Западу необходимо начать прямой диалог с Россией по Украине

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Западу необходимо начать прямой диалог с Россией по вопросу Украины. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

По его мнению, диалог должен быть аналогичным тому, как США и страны Европы обсуждают вопросы между собой. Столтенберг подчеркнул, что, несмотря на сложные отношения, Запад должен воспринимать Россию как соседа, с которым рано или поздно придется договариваться.

— Во-первых, мы должны разговаривать с Россией о прекращении войны на Украине таким образом, как это мы — Соединенные Штаты и другие — и так между собой делаем, — сказал экс-генсек в интервью.

Он также отметил, что в будущем сторонам потребуется обсуждать новую систему контроля над вооружениями, как это удавалось делать даже во времена Холодной войны.

6 января стало известно, что европейские страны намерены привлечь Россию к обсуждению предоставления гарантий безопасности Украине после достижения договоренности с США.

31 декабря 2025 года российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что вопрос насчет членства Украины в НАТО фактически сняли с повестки.

