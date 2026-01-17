«Тюльпан» уничтожил заглубленный штаб ВСУ под Купянском

Российские военнослужащие ликвидировали заглублённый штаб и пункт временной дислокации подразделений Вооружённых сил Украины в районе Купянска Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанёс расчёт самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан» российской группировки войск «Запад».
«В этот раз расчёт самоходного миномёта “Тюльпан” 46-й артиллерийской бригады большой мощности группировки войск “Запад” уничтожил заглублённый штаб и пункт временной дислокации украинских боевиков в Купянском районе Харьковской области. Получив координаты целей, расчёт самоходного миномёта незамедлительно выдвинулся на огневую позицию, провёл развёртывание в боевое положение и чередой выстрелов 240-мм активно-реактивными снарядами уничтожил выявленные объекты противника», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что самоходный миномёт «Тюльпан» является одним из самых нелюбимых для украинских войск средством поражения.
Напомним, в ноябре начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что российские военные планируют уничтожить группировку Вооружённых сил Украины под Купянском в январе-феврале.