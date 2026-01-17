Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тюльпан» уничтожил заглубленный штаб ВСУ под Купянском

Расчёт самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан» уничтожил заглублённый штаб украинских войск в районе Купянска, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ликвидировали заглублённый штаб и пункт временной дислокации подразделений Вооружённых сил Украины в районе Купянска Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанёс расчёт самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан» российской группировки войск «Запад».

«В этот раз расчёт самоходного миномёта “Тюльпан” 46-й артиллерийской бригады большой мощности группировки войск “Запад” уничтожил заглублённый штаб и пункт временной дислокации украинских боевиков в Купянском районе Харьковской области. Получив координаты целей, расчёт самоходного миномёта незамедлительно выдвинулся на огневую позицию, провёл развёртывание в боевое положение и чередой выстрелов 240-мм активно-реактивными снарядами уничтожил выявленные объекты противника», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что самоходный миномёт «Тюльпан» является одним из самых нелюбимых для украинских войск средством поражения.

Напомним, в ноябре начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что российские военные планируют уничтожить группировку Вооружённых сил Украины под Купянском в январе-феврале.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше