Изменения в ЖКХ: с какого числа начислят пени, если не оплатить коммуналку

В марте изменится срок оплаты услуг ЖКХ. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев объяснил, с какого числа теперь будут начисляться пени за просроченную оплату коммуналки.
Парламентарий напомнил, что с 1 марта оплатить услуги ЖКХ нужно будет до 15 числа следующего месяца. Сейчас платить нужно до 10 числа. Срок оплаты перенесли на пять дней для того, чтобы россиянам было удобнее платить за услуги после того, как придет зарплата, пояснил Кошелев.
Из-за того, что срок оплаты услуг сдвигается, также сдвигается и срок, с которого подействуют штрафные санкции за просроченную оплату, отметил депутат. Первые 30 дней штрафов нет, только с 31 дня начинают капать пени.
Поэтому заплатить за ЖКХ нужно до 15 числа, а пени будут начислять с 16-го числа следующего месяца, рассказал Владимир Кошелев в беседе с РИА «Новости».
Сергей Ветров.