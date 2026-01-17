Изменения в ЖКХ: с какого числа начислят пени, если не оплатить коммуналку

Парламентарий напомнил, что с 1 марта оплатить услуги ЖКХ нужно будет до 15 числа следующего месяца. Сейчас платить нужно до 10 числа. Срок оплаты перенесли на пять дней для того, чтобы россиянам было удобнее платить за услуги после того, как придет зарплата, пояснил Кошелев.