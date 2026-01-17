Выплаты из маткапитала выросли до прожиточного минимума в Приморье

С начала 2026 года в Приморском крае выросли размеры нескольких ключевых пособий для семей с детьми. Повышение связано с увеличением прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, на основе которых производятся расчеты, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.
«Ежемесячная выплата из материнского капитала в 2026 году увеличена до 21 861 рублей в месяц. Мера поддержки назначается, если доход на каждого члена семьи ниже двух прожиточных минимумов, то есть 45 074 рубля», — говорится в сообщении.
Специалисты регионального отделения Социального фонда России уточнили, что также пересчитаны и другие виды поддержки. Так, единое пособие для семей с доходами ниже прожиточного минимума теперь назначается в размере 50%, 75% или 100% от новой величины. На детей от 0 до 17 лет оно составляет от 10 930,5 до 21 861 рублей в месяц, а для беременных женщин — от 12 282,5 до 24 565 рублей ежемесячно.
Существенно выросли и выплаты по беременности и родам для работающих женщин. При обычных родах (140 дней) пособие теперь составляет от 149 641,8 до 955 836 рублей. Максимальная сумма увеличилась для случаев осложнённых родов (до 1 065 074,4 рубля) и многоплодной беременности (до 1 324 515,6 рублей).
Для предпринимателей, уплативших добровольные взносы, студенток-очниц и женщин, уволенных из-за ликвидации компании, пособие по беременности и родам установлено в фиксированной сумме 114 636,67 рублей.
По словам руководителя отделения СФР по Приморскому краю Александры Вовченко, в феврале фонд также увеличит ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременную выплату при рождении малыша. Максимальная сумма выплаты по уходу достигнет 83 021,18 рублей в месяц.
Напомним, что новые 16 тысяч рублей смогут забрать россияне уже в феврале наступившего года. Речь идет об очередной индексации популярной выплаты, которая поможет получать больше привычного.