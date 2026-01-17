Выплаты из маткапитала выросли до прожиточного минимума в Приморье

Специалисты регионального отделения Социального фонда России уточнили, что также пересчитаны и другие виды поддержки. Так, единое пособие для семей с доходами ниже прожиточного минимума теперь назначается в размере 50%, 75% или 100% от новой величины. На детей от 0 до 17 лет оно составляет от 10 930,5 до 21 861 рублей в месяц, а для беременных женщин — от 12 282,5 до 24 565 рублей ежемесячно.