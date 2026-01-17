The Daily Express: Больному раком прогнозировали пол года, но он прожил 40 лет

40 лет назад американский пенсионер греческого происхождения Стаматис Мораитис получил смертельный диагноз — рак легких. По прогнозам врачей, ему оставалось жить не более полугода, однако мужчина не только прожил десятилетия, но и поборол болезнь, решив вернуться на родину.
Как сообщает The Daily Express, после постановки диагноза в возрасте около 60 лет Мораитис отказался от агрессивной терапии в США и уехал на греческий остров Икарию, известный как одна из «голубых зон» долголетия. Там он занялся физическим трудом — выращивал овощи, ухаживал за виноградниками, начал вести размеренный образ жизни и стал проводить больше времени с друзьями.
Состояние Мораитиса начало заметно улучшаться. Спустя годы он посетил США, чтобы выяснить причину своего выздоровления, и обнаружил, что врачи, поставившие ему диагноз, уже скончались. Эксперты, изучающие феномен долголетия, связывают этот случай с резким снижением стресса и полной сменой образа жизни, говорится в статье.
Жительница Великобритании Маргарет Харт, которой удалось справиться с раком груди в возрасте 99 лет, рассказала, что у нее нет секрета долголетия. В ответ на просьбу назвать его она с иронией посоветовала продолжать дышать.