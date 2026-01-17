The Daily Express: Больному раком прогнозировали пол года, но он прожил 40 лет

Как сообщает The Daily Express, после постановки диагноза в возрасте около 60 лет Мораитис отказался от агрессивной терапии в США и уехал на греческий остров Икарию, известный как одна из «голубых зон» долголетия. Там он занялся физическим трудом — выращивал овощи, ухаживал за виноградниками, начал вести размеренный образ жизни и стал проводить больше времени с друзьями.