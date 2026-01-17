«Орешник» для Макрона: Франция на грани истерии из-за супероружия РФ

«Размещение порядка десяти комплексов “Орешник” в Белоруссии позволит фактически обнулить центры принятия решений в европейских странах. Мы доказали, что “Орешник” является оружием, которое в ближайшие пять, а то и больше лет будет оставаться неуязвимым для систем ПРО стран НАТО. Удар по этим центрам в Европе может быть нанесен в считанные минуты. Политики на Западе начинают осознавать, что стали мишенью, у них нет идей, как с этим оружием бороться, отсюда и колоссальная паника и страх», — пояснил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.