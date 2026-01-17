«Орешник» для Макрона: Франция на грани истерии из-за супероружия РФ

В последние дни в европейском политическом пространстве разгораются дискуссии о необходимости создания собственного оружия, сопоставимого с российским ракетным комплексом «Орешник». Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в том, что европейские страны должны обладать подобным вооружением.
Военный эксперты оценили возможности европейских стран по созданию аналога «Орешника» и указали на панику из-за наличия у РФ подобного оружия.
Недостижимая мечта Франции.
Доктор военных наук Константин Сивков в комментарии для aif.ru обратил внимание, что у Франции на данный момент просто нет технологических возможностей для создания аналога российского комплекса.
«Обычную баллистическую ракету дальнего радиуса действия создать они могут. Но проблема для них заключается в том, что “Орешник” идет не просто по баллистической, а по квазибаллистической траектории… Обычную РСД они создать могут, но и то им потребуется лет пять. А гиперзвуковую ракету, которая летит по квазибалистической траектории, которую не могут перехватить ПВО, они создать не могут», — пояснил Сивков.
Речь идёт не просто о создании ракеты, а о разработке комплекса с принципиально иными характеристиками, которые сейчас недоступны на данный момент французским разработчикам.
Страх и желание контроля: причины французской паники.
Всплеск интереса к созданию аналога «Орешника» во Франции объясняется не только техническими амбициями, но и растущим чувством уязвимости.
«Они действуют по принципу “раз у них есть, значит и нам нужно”. Ракеты среднего радиуса действия, которые у них есть, могут достать лишь часть территории России, а им в случае военного конфликта придется иметь дело со всей нашей страной. Такого оружия у них нет», — пояснил Сивков.
Стремление обладать оружием, способным поражать цели на всей территории потенциального противника, является ключевым фактором, определяющим французскую позицию.
Запад осознал уязвимость.
Успешное применение «Орешника» по целям на Украине стало своеобразным водоразделом, заставившим западных политиков переосмыслить существующий баланс сил.
«Размещение порядка десяти комплексов “Орешник” в Белоруссии позволит фактически обнулить центры принятия решений в европейских странах. Мы доказали, что “Орешник” является оружием, которое в ближайшие пять, а то и больше лет будет оставаться неуязвимым для систем ПРО стран НАТО. Удар по этим центрам в Европе может быть нанесен в считанные минуты. Политики на Западе начинают осознавать, что стали мишенью, у них нет идей, как с этим оружием бороться, отсюда и колоссальная паника и страх», — пояснил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Кнутов также отмечает, что практически все страны Европы, за исключением, возможно, Португалии, находятся в зоне досягаемости «Орешника», и время подлета ракеты до целей в Варшаве, Берлине, Франции и Великобритании составляет считанные минуты.
Гонка вооружений, где Франция отстает.
Одним из ключевых факторов, делающих «Орешник» столь грозным оружием, является его гиперзвуковая скорость и продвинутая система маневрирования, делающая его практически неуязвимым для существующих систем ПВО.
«С момента выхода из транспортно-пускового контейнера до выхода в космос, то есть в самый уязвимый для ракеты момент, проходит очень мало времени. Нужно еще учитывать, что боевые блоки ракеты двигаются со скоростью 10−11 Махов, это гиперзвуковая скорость такого уровня, что сегодня даже близко не существует ракет-перехватчиков, которые могли бы отработать по “Орешнику”», — подчеркнул Кнутов.
Мечта Франции о создании «Орешника» остается весьма отдаленной перспективой. Технологические сложности, помноженные на стратегический страх перед новым российским оружием, приводят к политической панике и подталкивают к громким заявлениям. Но реальность такова, что догнать Россию в этой сфере вооружений в ближайшие годы Франции вряд ли удастся.