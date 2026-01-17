По его оценке, речь идет не только об отдельных новых разработках, но о более широком спектре вооружений, формирующих устойчивый фактор сдерживания. Макговерн подчеркнул, что впервые за всю его жизнь и профессиональную карьеру Россия имеет подобное превосходство над западными странами сразу в нескольких ключевых военных категориях.
Одновременно аналитик резко раскритиковал политику западных правительств, которые, по его мнению, продолжают провоцировать Москву, несмотря на изменившийся баланс сил. Он выразил недоумение тем, что разведывательные и военные структуры не признают этот факт публично и не корректируют стратегию, отметив, что недооценка возможностей России и продолжение давления лишь усугубляют риски эскалации.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп после кадров с Парада Победы назвал Россию непобедимой.