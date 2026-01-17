Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик Макговерн: РФ имеет преимущество в стратегических вооружениях

Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Россия превосходит США и ЕС как в обычных, так и в стратегических вооружениях.

Источник: Аргументы и факты

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что в настоящее время Россия обладает преимуществом над США и странами Евросоюза как в обычных, так и в стратегических вооружениях. Такое мнение он высказал в эфире одного из YouTube-каналов, оценивая текущее соотношение сил между Россией и Западом.

По его оценке, речь идет не только об отдельных новых разработках, но о более широком спектре вооружений, формирующих устойчивый фактор сдерживания. Макговерн подчеркнул, что впервые за всю его жизнь и профессиональную карьеру Россия имеет подобное превосходство над западными странами сразу в нескольких ключевых военных категориях.

Одновременно аналитик резко раскритиковал политику западных правительств, которые, по его мнению, продолжают провоцировать Москву, несмотря на изменившийся баланс сил. Он выразил недоумение тем, что разведывательные и военные структуры не признают этот факт публично и не корректируют стратегию, отметив, что недооценка возможностей России и продолжение давления лишь усугубляют риски эскалации.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп после кадров с Парада Победы назвал Россию непобедимой.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше