Подземные ходы и тайные крепости: появился план ВСУ по Запорожью

Украинские военные превратили город Запорожье в серьезный укрепрайон, там за многие годы выстроили заградительные и инженерные сооружения, которые противник может использовать как укрытия. Об этом aif.ru заявил член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов.
«И в пригороде, и в самом Запорожье выстроены за многие годы заградительные и инженерные сооружения, их они будут использовать, чтобы пытаться оказывать отчаянное сопротивление», — пояснил Сыртланов.
Полковник отметил, что нанесение ВС РФ ракетно-бомбовых ударов, атаки дронами, работа штурмовиков и артиллерии вкупе даст хороший результат по уничтожению противника в Запорожье.
«Все это вместе даст хороший результат по освобождению Запорожья от неонацистов уже в этом году», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что российские военные активно продвигаются в Запорожской области. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия наступает на Запорожье.