Слюсарь: в Ростовской области отразили воздушную атаку

Российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что речь идёт о Шолоховском и Кашарском районах.
«Ночью в Ростовской области отражена воздушная атака в двух районах — Шолоховском и Кашарском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте бдительны», — написал губернатор Ростовской области в Telegram.
Напомним, в ночь на пятницу российские военнослужащие ликвидировали 106 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации. 44 беспилотника украинских войск были нейтрализованы в Белгородской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу военные РФ отразили атаку украинских беспиотников в шести районах Ростовской области.