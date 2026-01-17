Ричмонд
Слюсарь: в Ростовской области отразили воздушную атаку

Российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов украинских войск в Ростовской области, заявил Юрий Слюсарь.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что речь идёт о Шолоховском и Кашарском районах.

«Ночью в Ростовской области отражена воздушная атака в двух районах — Шолоховском и Кашарском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте бдительны», — написал губернатор Ростовской области в Telegram.

Напомним, в ночь на пятницу российские военнослужащие ликвидировали 106 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации. 44 беспилотника украинских войск были нейтрализованы в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу военные РФ отразили атаку украинских беспиотников в шести районах Ростовской области.

