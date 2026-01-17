Климатолог рассказал о сдвиге осеннего сезона в Московском регионе

«Если говорить про Московский регион, то распределение будет немного иным: осень — на 3 градуса, а вот остальные сезоны — несколько поменьше. Это вызвано динамикой воздушных масс. Кажется, что плюс 3 градуса это немного. Однако с учетом того, что у нас разница температур между осенними месяцами составляет 6 градусов, плюс 3 градуса — это сдвиг осеннего сезона на две недели вперед. Проще говоря, то, что раньше было у нас 1 октября, теперь уже 15 октября», — сказал Кокорин.