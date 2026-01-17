Российская теннисистка выиграла финал турнира в Австралии

«Матч завершился в двух сетах, Мирра Андреева один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. Виктория Мбоко сделала два эйса, при этом трижды ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт из одного заработанного», — пишет издание «Чемпионат».