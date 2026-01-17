Российская теннисистка выиграла финал турнира в Австралии

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты.
Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В финале 18-летняя спортсменка обыграла Викторию Мбоко из Канады (17-й номер рейтинга WTA) со счетом 6:3 и 6:1. Об этом сообщили журналисты.
«Матч завершился в двух сетах, Мирра Андреева один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. Виктория Мбоко сделала два эйса, при этом трижды ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт из одного заработанного», — пишет издание «Чемпионат».
В полуфинале Андреева обыграла россиянку Диану Шнайдер со счетом 6:3, 6:2. Мбоко вышла в финал после победы над австралийкой Кимберли Биррелл — 6:2, 6:1. Для Андреевой финал в Аделаиде стал первым в сезоне-2026. Отмечается, что следующим турниром россиянки станет Открытый чемпионат Австралии-2026, где она заявлена в основной сетке.
