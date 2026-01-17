Психолог Хорс: чрезмерное увлечение нейросетями может довести до суицида

Причина самоубийств после общения с чат-ботами и нейросетями кроется в состоянии людей, как правило, многие из них уже находятся в пограничном состоянии. Об этом aif.ru заявил практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.
«Что касается доведенных до самоубийства людей, то, скорее всего, это люди, находящиеся на момент взаимодействия с нейросетями в каком-нибудь пограничном состоянии или уже с диагнозом. Ну, пограничный — это тоже диагноз, кстати. Тут вот такая история, да, всех не убережешь», — сказал Хорс.
По словам психолога, общаться с ИИ можно без фанатизма, прислушиваясь к советам с осторожностью.
«Просто не стоит полностью вовлекаться в это взаимодействие с искусственным интеллектом, да и с любым другим человеком. В принципе, он дает нормальные возможности», — подытожил Хорс.
В США против компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, подали несколько исков из-за того, что общение с программой, как утверждают истцы, привело к четырем случаям самоубийств и нескольким эпизодам тяжелых психических расстройств.
