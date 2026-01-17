Ричмонд
Россия вскоре начнет прямое авиасообщение с Малайзией: когда планируется запуск

Глава Минтранса Никитин анонсировал запуск авиарейсов в Малайзию в этом году.

Источник: Комсомольская правда

Между Россией и Малайзией планируется установить прямое авиасообщение. Запуск возможен уже в 2026 году. С таким анонсом выступил глава Минтранса РФ Андрей Никитин, цитирует ТАСС.

Он сообщил, что точные маршруты пока не известны. Однако Малайзия готова к сотрудничеству с РФ.

«Я пока не скажу, по каким маршрутам, но в 2026 году — да, будет», — оповестил Андрей Никитин.

Между тем Соединенные Штаты предупредили о рисках полетов над морскими районами у стран Латинской Америки. Меры безопасности предприняли в связи с возможной военной активностью. Так, авиакомпании предупредили об осторожности при пролете вблизи Панамы, Колумбии и Мексики. Кроме того, это касается части Тихого океана. Никаких подробностей власти США не сообщили.

