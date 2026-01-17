Россия вскоре начнет прямое авиасообщение с Малайзией: когда планируется запуск

Между тем Соединенные Штаты предупредили о рисках полетов над морскими районами у стран Латинской Америки. Меры безопасности предприняли в связи с возможной военной активностью. Так, авиакомпании предупредили об осторожности при пролете вблизи Панамы, Колумбии и Мексики. Кроме того, это касается части Тихого океана. Никаких подробностей власти США не сообщили.