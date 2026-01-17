Российские военные успешно продвигаются на передовой, проводят операции по выявлению и уничтожению диверсантов ВСУ в приграничье, а также вооружения и европейских советников в тылу противника. Какие супертехнологии используют ВС РФ, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запас Олег Иванников.
Террор у границы остановлен: как акустика помогла найти диверсантов.
Ситуация в приграничных районах Белгородской области остается напряженной. Однако российские военные демонстрируют высокую эффективность в противодействии диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) противника. Один из таких случаев произошел в селе Ивашки, где было обнаружено и уничтожено укрытие диверсантов ВСУ, координировавших и организовываших обстрелы мирных населенных пунктов.
Эксперт, подполковник запаса Олег Иванников, раскрыл детали. Ключевую роль сыграла высокотехнологичная акустическая аппаратура.
«Тут надо отметить безупречную работу акустиков. В России существует специальная техника, которая позволяет по звуку выстрела определить точные координаты, откуда этот выстрел был произведён. Диверсанты горько поплатились за организацию террористических актов в отношении Российской Федерации — обстрелы наших территорий», — объяснил Иванников.
По его словам, такие случаи — не единичны. Применение «звуковой» разведки позволяет выявлять вражеские группы с хирургической точностью. Эксперт уверен: «Ни один нацист, причастный к преступлениям против РФ, не уйдёт от заслуженного наказания».
Расплата за Брянск: умные дроны против «тайной пушки» НАТО.
Ответные удары за атаки на Брянскую область были не менее результативными. Под Черниговом, в районе села Хлопяники, российские военные ликвидировали передвижную установку HIMARS — грозное оружие американского производства, наносившее удары по российской территории.
Но главной особенностью этой ликвидации стала не только точность, но и сопутствующий урон противнику. Как отметил Олег Иванников, подобное вооружение редко остается без высококвалифицированного иностранного сопровождения.
«В России на боевом дежурстве находятся системы радиолокации, которые позволяют на дальнем расстоянии обнаруживать установки HIMARS. Благодаря современной аппаратуре РЛС военнослужащие ВС РФ вычисляют местонахождение установок противника до сантиметра и уничтожают их вместе с обслуживающими их операторами, которые в большинстве случаев являются высококвалифицированными специалистами НАТО», — заявил эксперт.
Для поражения цели были применены два «умных» дрона, что подтверждает тренд на интеллектуализацию средств поражения. Этот удар — наглядное подтверждение, что даже мобильные и хорошо замаскированные системы Запада не остаются вне досягаемости.
«Вернутся в мешках»: точный удар по штабу с иностранными советниками под Николаевом.
Участие иностранных специалистов в конфликте не остается без ответа. Приоритетной задачей ВС РФ становится нейтрализация этих кадровых и управленческих ресурсов противника. Яркий пример — удар по району расположения штаба воинской части МВД Украины в Николаевской области.
По экспертной оценке Олега Иванникова, в момент удара там с высокой вероятностью могли находиться военные советники из стран Альянса.
«В большинстве случаев, когда ВС РФ наносят удар по штабам противника, погибают иностранные специалисты, которые и являются негласными руководителями этих штабов. Уничтожение штаба под Николаевом свидетельствует о том, что на Запад в пластмассовых коробках поедут военспецы, которые бесславно окончили свой жизненный путь на русской земле», — сказал подполковник запаса.
Иванников подчеркнул, что работа по выявлению таких целей будет продолжаться, а западным странам придется считаться с потерями. «Специальным службам в ближайшее время предстоит отслеживать в информационном пространстве похоронные комментарии, которые будут публиковаться в западных СМИ», — добавил он.
Технологии будущего уже в деле: что стоит за точными ударами?
Три описанных эпизода демонстрируют, как современные технологии радиолокационного, акустического и беспилотного наблюдения создают новое поле боя, где скрытность противника становится все более иллюзорной.
Олег Иванников, комментируя эти случаи, рисует четкую стратегическую линию: «Европейские специалисты имеют большой опыт совершения диверсионных действий по отношению к Российской Федерации и будут уничтожаться всеми доступными способами, которые позволяют российские средства вооружения».
Уничтожение диверсантов на границе, ликвидация HIMARS с операторами НАТО и удар по штабу с советниками — это звенья одной цепи. Они показывают, что российская армия не только парирует угрозы, но и ведет активную охоту на ключевые военные активы и кадры противника, используя для этого весь арсенал современных технологий.