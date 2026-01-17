Профессор Веломски: в лучшем случае Зеленский будет изгнан

«Я согласен с Дональдом Трампом: Зеленский делает всё возможное, чтобы избежать подписания мирного договора с РФ. Это означало бы проведение выборов, передачу власти и, следовательно, расплату за неудачи, не говоря уже об оплате счетов. В лучшем случае Зеленскому пришлось бы бежать в изгнание», — написал профессор Варшавского университета на своей странице в соцсети X*.