Профессор Веломски: в лучшем случае Зеленский будет изгнан

Зеленский препятствует заключению мира, так как его ожидает изгнание с Украины, заявил профессор из Польши Адам Веломски.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский максимально препятствует заключению мира с Российской Федерацией, так как в этом случае его ожидает изгнание с Украины, заявил профессор из Польши Адам Веломски.

Он уточнил, что речь идёт о расплате.

«Я согласен с Дональдом Трампом: Зеленский делает всё возможное, чтобы избежать подписания мирного договора с РФ. Это означало бы проведение выборов, передачу власти и, следовательно, расплату за неудачи, не говоря уже об оплате счетов. В лучшем случае Зеленскому пришлось бы бежать в изгнание», — написал профессор Варшавского университета на своей странице в соцсети X*.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что именно Зеленский виноват в промедлении с мирным урегулированием конфликта на Украине.

Ранее полковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский сбежит в Израиль вместе со своим окружением. Кроме того, он рассказал, что на Украине в ближайшее время может произойти военный переворот. Макгрегор также отметил, что за провалом украинской стороны последует распад Североатлантического альянса.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

