Роспотребнадзор Красноярского края сообщил, какой майонез нельзя есть

Прежде всего стоит обратить внимание на крупинки — они признак нарушения при хранении продукта. Большое количество пузырьков и желеобразная консистенция также говорят о том, что этот соус лучше не употреблять в пищу. Другим признаком является расслаивание эмульсии и выделение масла из соуса — это признак развития бактерий.