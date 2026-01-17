Роспотребнадзор Красноярского края сообщил, какой майонез нельзя есть

Роспотребнадзор Красноярского края рассказал по каким признакам можно определить низкокачественный опасный для здоровья майонез.
Прежде всего стоит обратить внимание на крупинки — они признак нарушения при хранении продукта. Большое количество пузырьков и желеобразная консистенция также говорят о том, что этот соус лучше не употреблять в пищу. Другим признаком является расслаивание эмульсии и выделение масла из соуса — это признак развития бактерий.
Также ведомство рекомендует выбирать продукт с минимальным сроком хранения, в нём нет консервантов искусственного происхождения, а в качестве консерванта используется уксус.