Роспотребнадзор Красноярского края сообщил, какой майонез нельзя есть

Эксперты назвали признаки продукта, который может угрожать здоровью.

Источник: Freepik

Роспотребнадзор Красноярского края рассказал по каким признакам можно определить низкокачественный опасный для здоровья майонез.

Прежде всего стоит обратить внимание на крупинки — они признак нарушения при хранении продукта. Большое количество пузырьков и желеобразная консистенция также говорят о том, что этот соус лучше не употреблять в пищу. Другим признаком является расслаивание эмульсии и выделение масла из соуса — это признак развития бактерий.

Также ведомство рекомендует выбирать продукт с минимальным сроком хранения, в нём нет консервантов искусственного происхождения, а в качестве консерванта используется уксус.