Певица Клава Кока опубликовала снятый на Байкале сниппет

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) объявила в соцсетях о выходе на всех площадках ее нового трека «Тысячи зим». Изначально он был создан в качестве саундтрека к видеопроекту «Новый Перевал Дятлова» Дмитрия Масленникова, но фанаты попросили артистку выпустить песню в полном формате.
Для съемок клипа команда Клавы выбрала зимний Байкал. В декабре 2025 года звезда российского шоу-бизнеса посетила остров Ольхон, где пробыла два дня: она каталась на знаменитой «буханке» (УАЗ-452 — прим. ред.), фотографировалась на фоне чистейшего льда и даже встретила дикую лисицу. Об этом она рассказывала своим подписчикам:
— Этот год завершился спонтанной и невероятной поездкой на Байкал. Очень рада, что мы успели отснять и выпустить первый сниппет (небольшой отрывок песни под видеоряд — Ред.) на «Тысячи зим». Ваша поддержка — бесценна!
Песня уже заняла место в чартах, а на отдельных площадках попала в ТОП-10. Также Клава Кока порадовала поклонников новым сниппетом со льда Байкала. В кадре исполнительница одета в шикарную длинную шубу, черный свитер и кожаные перчатки, а с помощью макияжа удалось добиться эффекта замерзших ресниц. О дате выхода музыкального клипа пока не сообщается.