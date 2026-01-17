Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певица Клава Кока опубликовала снятый на Байкале сниппет

На льду озера сняли клип для нового трека артистки «Тысячи зим».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) объявила в соцсетях о выходе на всех площадках ее нового трека «Тысячи зим». Изначально он был создан в качестве саундтрека к видеопроекту «Новый Перевал Дятлова» Дмитрия Масленникова, но фанаты попросили артистку выпустить песню в полном формате.

Для съемок клипа команда Клавы выбрала зимний Байкал. В декабре 2025 года звезда российского шоу-бизнеса посетила остров Ольхон, где пробыла два дня: она каталась на знаменитой «буханке» (УАЗ-452 — прим. ред.), фотографировалась на фоне чистейшего льда и даже встретила дикую лисицу. Об этом она рассказывала своим подписчикам:

— Этот год завершился спонтанной и невероятной поездкой на Байкал. Очень рада, что мы успели отснять и выпустить первый сниппет (небольшой отрывок песни под видеоряд — Ред.) на «Тысячи зим». Ваша поддержка — бесценна!

Песня уже заняла место в чартах, а на отдельных площадках попала в ТОП-10. Также Клава Кока порадовала поклонников новым сниппетом со льда Байкала. В кадре исполнительница одета в шикарную длинную шубу, черный свитер и кожаные перчатки, а с помощью макияжа удалось добиться эффекта замерзших ресниц. О дате выхода музыкального клипа пока не сообщается.