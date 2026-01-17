Певица Клава Кока опубликовала снятый на Байкале сниппет

Песня уже заняла место в чартах, а на отдельных площадках попала в ТОП-10. Также Клава Кока порадовала поклонников новым сниппетом со льда Байкала. В кадре исполнительница одета в шикарную длинную шубу, черный свитер и кожаные перчатки, а с помощью макияжа удалось добиться эффекта замерзших ресниц. О дате выхода музыкального клипа пока не сообщается.