Пилот самолета поделился видами ночного Иркутска

IrkutskMedia, 17 января. Пилот S7 Карен Новицкий сделал завораживающие кадры, пролетая над ночным Иркутском во время рейса из Москвы в Улан-Удэ. Видео снято на высоте 11,3 км и опубликовано в его тг-канале (18+). Карен Новицкий также поделился собственными впечатлениями от вида спящей столицы Приангарья, отметив ее красивое свечение.