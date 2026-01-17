Ричмонд
Пилот самолета поделился видами ночного Иркутска

Кадры были сделаны по пути из Москвы в Улан-Удэ.

Источник: Соцсети

IrkutskMedia, 17 января. Пилот S7 Карен Новицкий сделал завораживающие кадры, пролетая над ночным Иркутском во время рейса из Москвы в Улан-Удэ. Видео снято на высоте 11,3 км и опубликовано в его тг-канале (18+). Карен Новицкий также поделился собственными впечатлениями от вида спящей столицы Приангарья, отметив ее красивое свечение.

Ранее агентство сообщало, что в сети появилось видео посадки самолета Airbus в аэропорту Иркутска. Впечатляющие кадры приземления сняты пилотом Юрием Яшиным из кабины экипажа.