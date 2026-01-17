Ричмонд
Минтранс России заявил о планах запуска прямых рейсов в Малайзию в 2026 году

Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией планируется запустить в 2026 году. Об этом в субботу, 17 января, сообщил министр транспорта Андрей Никитин в интервью ТАСС.

— Я пока не скажу, по каким маршрутам, но в 2026 году — да, будет, — заявил министр в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о возобновлении полетов.

До этого посол Малайзии в России Чеонг Лун Лай сообщил, что страна рассчитывает запустить прямое авиасообщение с Россией в первой половине 2026 года. Переговоры по этому вопросу находятся на финальной стадии, а профильные ведомства двух стран продолжают согласование деталей.

12 января стало известно, что власти России рассматривают возможность расширения списка стран, куда граждане смогут въезжать без визы. Речь идет о ряде африканских государств, включая Зимбабве, Замбию, Мозамбик и Эсватини. На данный момент эта инициатива находится на стадии обсуждения.

Саудовский лоукостер Flynas во вторник, 23 декабря, запустил прямое авиасообщение между Москвой и Джиддой. Регулярные рейсы будут осуществляться из аэропорта Внуково.

