Секретный план Запорожья: русские бойцы готовы к главному прорыву СВО

Российские войска вышли на новый оперативный рубеж в Запорожской области, что может кардинально изменить ситуацию на южном направлении.
Взятие под контроль ключевых позиций под Гуляйполем открывает для российских подразделений прямую дорогу на областной центр — город Запорожье. Освобождение Гуляйполя стало важным этапом специальной военной операции, после которого ускорилось продвижение ВС РФ.
«После освобождения Гуляйполя российские военные вышли на оперативный простор», — подчеркнул в разговоре с aif.ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов.
Он уверен, что это создало предпосылки для развития успеха.
Противник огрызается, но сопротивление будет сломлено.
Высокие темпы наступления позволяют военным аналитикам делать смелые прогнозы. Собеседники aif.ru сходятся во мнении, что ключевым рубежом нынешней кампании может стать Запорожье.
«Что касается запорожского направления, то там, как и на других участках проведения специальной военной операции, наши подразделения ведут активные наступательные действия. Да, где-то проходят тяжёлые встречные бои», — отметил Тимур Сыртланов.
По его оценке, совокупность усилий приведет к освобождению города.
«Это даёт основания полагать, что в 2026 году есть вероятность начала боев за областной центр Запорожье. Впереди ждут тяжелые бои. Противник огрызается. Но думаю, что действия наших военных в совокупности дадут хороший результат по освобождению города от неонацистов уже в этом году», — подытожил полковник.
Запорожье как крепость: какие укрепления построили ВСУ.
Несмотря на оптимистичные прогнозы, эксперты предупреждают: штурм Запорожья будет сложной задачей. Противник годами готовил город к обороне, создав мощный укрепленный район.
«Украинские военные превратили город Запорожье в серьезный укрепрайон, там за многие годы выстроили заградительные и инженерные сооружения, которые противник может использовать как укрытия», — заявил Сыртланов.
Эти рубежи проходят как на подступах к городу, так и внутри него.
«И в пригороде, и в самом Запорожье выстроены за многие годы заградительные и инженерные сооружения, их они будут использовать, чтобы пытаться оказывать отчаянное сопротивление», — пояснил эксперт.
Для прорыва таких позиций потребуется четко скоординированная работа всех родов войск.
Окружение Орехова.
Перед решающим броском на Запорожье российским войскам предстоит решить задачу по взятию Орехова — важного узла обороны. Военный эксперт Борис Джерелиевский считает, что этот город может быть взят в клещи в ближайшее время.
«Силы противника на запорожском направлении действительно практически исчерпаны, истощены и взять их неоткуда. Там действительно сейчас достаточно динамично двигаются наши войска. Я предполагаю, что если так пойдёт, то Орехов скоро будет фактически охвачен. И начнётся наступление на областной центр», — сказал собеседник aif.ru.
Падение Орехова откроет прямую дорогу на Запорожье и лишит ВСУ ключевого форпоста.
Дезертирство и паника ВСУ.
Эксперты отмечают катастрофическое падение морального духа и укомплектованности украинских частей. Военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что на запорожском направлении ситуация для ВСУ близка к критической.
«В рядах ВСУ сейчас нехватка личного состава практически везде. Большое количество самовольного оставления частей, в бега идут, прячутся, сдаются. Так что наши успешные действия в Гуляйполе выбили большую часть боеспособных подразделений ВСУ. И я думаю, что скоро мы увидим активные действия непосредственно по освобождению оставшейся части оккупированных территорий Запорожья», — сказал Михайлов.
Массовое дезертирство и нехватка резервов делают оборону украинской стороны крайне уязвимой.
Аналитики сходятся во мнении, что ближайшие месяцы станут переломным на запорожском направлении. Динамичное продвижение ВС РФ, истощение резервов противника и падение боевого духа в рядах ВСУ создают предпосылки для развития крупного наступления с целью взятия под контроль Запорожья — одного из ключевых городов юга Украины.