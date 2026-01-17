Ситуация на купянском направлении остается одной из самых напряженных и одновременно одной из самых обсуждаемых в информационном пространстве. В то время как украинские и западные СМИ говорят об «успешных контратаках» ВСУ, реальная картина, по словам экспертов, выглядит иначе. Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алёхин в эксклюзивном интервью aif.ru развеял ключевые мифы и детально объяснил, что на самом деле происходит под Купянском, почему атаки противника терпят крах и какие отчаянные методы им применяются.
Реальная обстановка у Купянска.
Алёхин обращает внимание на колоссальный разрыв между пропагандой Киева и реальными успехами на земле.
«ВСУ пытаются контратаковать у Купянска, на полную мощность используя информационно-пропагандистский фактор. Киев договорился уже до того, что якобы “освободил” чуть ли не 90% Купянска — мол, еще вот-вот, еще чуть-чуть. Всё это неправда», — заявил эксперт.
По его словам, в таких вопросах важно доверять официальным источникам, и точку в дискуссии поставило высшее военное руководство России.
«Точку в этом вопросе поставил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Выступая с заявлением во время инспекции группировки войск “Центр”, он конкретно сказал: да, попытки прорыва существуют, но успехов противник не имеет. Все попытки вклиниться в городскую застройку Купянска пресекаются и не приносят ВСУ результата», — акцентировал Алёхин.
Тактика противника: не бригады, а «обкуренные» штурмовые группы.
Эксперт раскрыл и тактику, которую используют украинские силы в попытках прорвать российскую оборону. Оказалось, что масштабных наступательных операций с применением крупных соединений нет. «Украинская армия не атакует Купянск составом бригад или полков. Чаще всего это мобильные группы и отряды — максимум рота при поддержке боевой техники, особенно тяжелых ударных дронов», — рассказал Алёхин.
Именно в этом, по его мнению, и заключается их основная тактика: просочиться, попытаться захватить плацдарм, закрепиться и перебросить туда дополнительные силы и средства.
«Многие говорят о применении противником “натовской техники” или особой тактике, но ничего подобного там нет. Используется обычная тактика штурмовых групп», — констатировал Алёхин.
Однако за этой «обычной тактикой» скрывается мрачная реальность. Полковник Алёхин не исключил, что в этих безуспешных атаках принимают участие бойцы ВСУ, находящиеся под воздействием наркотических средств. «И наркотики в ВСУ есть, и заградотряды присутствуют, и сдача в плен фиксируется, хотя она и не носит массовый характер… А молодёжь, бывает, обкуренная идёт в атаку», — сказал военный эксперт.
«Спетлять» с поля боя: главная мысль украинского солдата.
Психическое и моральное состояние личного состава ВСУ, по оценке эксперта, находится на критически низком уровне. Это и объясняет отчаянные, а зачастую и нелепые попытки атаковать.
«На сегодняшний день украинский солдат думает не о том, чтобы где-то как-то продвинуться, занять опорный пункт российской армии, а сбежать куда подальше с линии боевого соприкосновения», — заявил Алёхин.
Он раскрыл, как эта установка реализуется на практике: «Главная мысль у них одна: как бы “спетлять”, и достигается она по-разному: кто-то сдаётся в плен, кто-то в тылу отсиживается, кто-то прячется в какой-то деревушке Харьковской области».