Ситуация на купянском направлении остается одной из самых напряженных и одновременно одной из самых обсуждаемых в информационном пространстве. В то время как украинские и западные СМИ говорят об «успешных контратаках» ВСУ, реальная картина, по словам экспертов, выглядит иначе. Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алёхин в эксклюзивном интервью aif.ru развеял ключевые мифы и детально объяснил, что на самом деле происходит под Купянском, почему атаки противника терпят крах и какие отчаянные методы им применяются.