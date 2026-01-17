«ВС»: ВСУ перебрасывают в Харьковскую область спецподразделения ГУР

Вооружённые силы Украины для проведения контратак перебрасывают в Харьковскую область резервы, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что, в частности, речь идёт о спецподразделения главного управления разведки украинского минобороны.
«Противник перебрасывает резервы, в том числе спецподразделения ГУР, для проведения контратак», — говорится в сообщении.
Военнослужащие группировки войск «Север» продолжают продвижение в населённых пунктах и лесных массивах около Волчанска при поддержке авиации и ТОС «Солнцёпек». Есть тактические успехи на хатненском участке.
Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины пополнило ряды штурмовых батальонов «Шквал» на харьковском участке очередной партией бывших заключённых.
Также стало известно, что военнослужащие группировки войск «Север» ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в Черниговской области.