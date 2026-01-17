В Госдуме уточнили, у кого вырастут пособия в 2026 году

Вырастет максимальный размер таких выплат по беременности и родам, уходу за ребенком.
В 2026 году увеличатся максимальные суммы страховых пособий для официально трудоустроенных граждан. Изменения коснутся выплат по беременности и родам, ежемесячных пособий по уходу за ребенком и больничных листов. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
«В 2026 году вырастут верхние пределы страховых пособий для работающих граждан. Социальный фонд России сообщил ориентиры на год», — рассказал депутат в беседе с ТАСС. Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет может достигать 83 021,18 рубля.
Максимальная сумма пособия по беременности и родам при стандартном отпуске в 140 дней составит 955 836 рублей. Конкретный размер выплат, как и прежде, будет зависеть от официального заработка и стажа работника. Пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего дохода за два предшествующих года.
Аналогичная логика применяется к выплатам по временной нетрудоспособности. Говырин привел предельные дневные значения для 2026 года. При стаже восемь лет и более — 6 827,40 рубля в день (100% среднего заработка). При стаже от пяти до восьми лет — применяется 80% среднего заработка. При стаже до пяти лет — 60% среднего заработка.
Основной причиной роста максимумов стало установление с 1 января 2026 года единой предельной величины базы для начисления страховых взносов. Она составит 2 979 000 рублей на человека в год. Именно этот «потолок» учитывается при расчете пособий.
Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что с 1 февраля 2026 года в России будет проиндексирован целый ряд социальных выплат. Повышение затронет более 40 видов пособий, компенсаций и других мер поддержки. Как передает «Национальная служба новостей», на этот раз коэффициент повышения установлен на уровне 1,056. Таким образом, с наступлением февраля соответствующие выплаты увеличатся на 5,6%.