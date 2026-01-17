В омский «Авангард» прочат молодого обладателя Кубка Гагарина

Телеграм-канал «Крысы на льду» опубликовал версию, что в омский «Авангард» может перейти молодой нападающий ярославского «Локомотива» Максим Березкин. По данным канала, он может пополнить омскую команды в результате обмена. В «Локомотив», в свою очередь, якобы может перейти нападающий Клим Костин.
Добавим, что информация, судя по всему, вызвала недоверие болельщиков и хоккейных экспертов. Так, автор телеграм-канала «Крыс на льду» впоследствии отметил, что перепроверит информацию.
«Поступает огромное количество сообщений, что моя информация — обычный “вброс”.
Отправил на перепроверку инсайд знающему человеку. Возможно, немного поспешил и не перепроверил", — говорится в сообщении.
Вместе с тем генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин ранее заявлял, что команда планирует усилиться нападающим до закрытия трансферного окна. Особенно актуально это стало после попадания в список травмированных Александра Волкова.
Отметим, в текущем сезоне Максим Березкин сыграл 44 матча, набрав 18 баллов при показателе полезности «+10». У Костина за 18 игр — 2 балла с показателем полезности «-7».
В минувшем сезоне 24-летний Березкин в составе «Локомотива» стал обладателем Кубка Гагарина. Костин является обладателем Кубка Гагарина 2021 года в составе «Авангарда».