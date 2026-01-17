В омский «Авангард» прочат молодого обладателя Кубка Гагарина

Телеграм-канал «Крысы на льду» опубликовал версию, что в омский «Авангард» может перейти молодой нападающий ярославского «Локомотива» Максим Березкин. По данным канала, он может пополнить омскую команды в результате обмена. В «Локомотив», в свою очередь, якобы может перейти нападающий Клим Костин.