Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон пришел на встречу в Елисейском дворце в очках из-за проблем с глазом

Французский президент Эммануэль Макрон пришел на встречу в Елисейском дворце в солнцезащитных очках после новостей о его покрасневшем глазе. Об этом написало издание Le Parisien.

Французский президент Эммануэль Макрон пришел на встречу в Елисейском дворце в солнцезащитных очках после новостей о его покрасневшем глазе. Об этом написало издание Le Parisien.

— Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы (…) Я буду вынужден носить их некоторое время, так что вам придется смириться с этим, — цитирует Макрона газета.

15 января Эммануэль Макрон выступил перед французскими военнослужащими на базе Истр на юге страны с покрасневшим глазом. Позднее Елисейский дворец пояснил, что это произошло из-за лопнувшего сосуда и проблем со здоровьем у французского лидера нет.

Офтальмохирург и доктор медицинских наук Татьяна Шилова считает, что причинами этого состояния могли стать резкий скачок артериального давления, сильное физическое перенапряжение или хроническая усталость и ломкость сосудов.

1 января в СМИ появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп скрывает физические признаки старения и возможные недомогания, используя косметику для маскировки синяков на руках.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше