Макрон пришел на встречу в Елисейском дворце в очках из-за проблем с глазом

Французский президент Эммануэль Макрон пришел на встречу в Елисейском дворце в солнцезащитных очках после новостей о его покрасневшем глазе. Об этом написало издание Le Parisien.
— Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы (…) Я буду вынужден носить их некоторое время, так что вам придется смириться с этим, — цитирует Макрона газета.
15 января Эммануэль Макрон выступил перед французскими военнослужащими на базе Истр на юге страны с покрасневшим глазом. Позднее Елисейский дворец пояснил, что это произошло из-за лопнувшего сосуда и проблем со здоровьем у французского лидера нет.
Офтальмохирург и доктор медицинских наук Татьяна Шилова считает, что причинами этого состояния могли стать резкий скачок артериального давления, сильное физическое перенапряжение или хроническая усталость и ломкость сосудов.
1 января в СМИ появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп скрывает физические признаки старения и возможные недомогания, используя косметику для маскировки синяков на руках.