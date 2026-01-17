Врач дал рекомендации по питанию в морозные дни

В морозные дни нужно тщательнее следить за содержанием белка в пище.
Во время морозов в рационе должно быть больше продуктов с легкоусвояемым белком и пробиотиками. Об этом ТАСС рассказал доктор меднаук, директор НИИ здоровья и безопасности НГПУ Михаил Суботялов.
В сильный холод нужно чаще включать в меню молоко, кисломолочные продукты (сыр, творог), бобовые и зерновые. «Пища не должна быть слишком горячей или холодной, чтобы организму не приходилось тратить лишнюю энергию на переваривание. Оптимальная температура — 40−50 градусов», — сказал Суботялов, пишет ТАСС. Он отметил, что квашеная капуста и соленые огурцы являются «хорошими пробиотиками», которые поддерживают микрофлору кишечника и иммунитет, снижая риск инфекций.
Доктор наук предостерег от употребления алкоголя в мороз. По его словам, спиртное не согревает, а вызывает расширение периферических сосудов и повышает вероятность переохлаждения. В качестве безопасной альтернативы он рекомендовал горячее молоко с медом, к которому, для усиления эффекта, можно добавить немного мускатного ореха.
Ранее медики в беседе с URA.RU уже подчеркивали, что попытки «согреться» или лечиться домашними методами могут быть опасны. В частности, специалисты предупреждали о рисках прогревания при остром гайморите и резкого разогрева обмороженных участков, советуя при признаках переохлаждения и осложнений после ОРВИ как можно быстрее обращаться за профессиональной помощью.