Врач дал рекомендации по питанию в морозные дни

В сильный холод нужно чаще включать в меню молоко, кисломолочные продукты (сыр, творог), бобовые и зерновые. «Пища не должна быть слишком горячей или холодной, чтобы организму не приходилось тратить лишнюю энергию на переваривание. Оптимальная температура — 40−50 градусов», — сказал Суботялов, пишет ТАСС. Он отметил, что квашеная капуста и соленые огурцы являются «хорошими пробиотиками», которые поддерживают микрофлору кишечника и иммунитет, снижая риск инфекций.