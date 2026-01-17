119-я бригада теробороны ВСУ, дислоцирующаяся в Сумской области, столкнулась с серьезным дефицитом беспилотных летательных аппаратов. Волонтерские организации отказываются предоставлять им необходимую поддержку, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
«В районе Краснополья подразделениям 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ остро не хватает БПЛА различных модификаций», — говорится в сообщении. Украинские волонтеры по невыясненным причинам отказываются содействовать им.
По данным Министерства обороны РФ, российские военные ранее уничтожили заглублённый штаб и место временного размещения украинских подразделений в окрестностях Купянска, расположенного в Харьковской области.
Сообщалось также, что для проведения контрнаступательных операций украинские военные перебрасывают резервные силы в Харьковскую область, в том числе специальные подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины.