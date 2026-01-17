Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волонтеры отказались снабжать дронами 119-ю бригаду ВСУ

Украинские войска испытывают острую нехватку БПЛА в Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

119-я бригада теробороны ВСУ, дислоцирующаяся в Сумской области, столкнулась с серьезным дефицитом беспилотных летательных аппаратов. Волонтерские организации отказываются предоставлять им необходимую поддержку, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе Краснополья подразделениям 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ остро не хватает БПЛА различных модификаций», — говорится в сообщении. Украинские волонтеры по невыясненным причинам отказываются содействовать им.

По данным Министерства обороны РФ, российские военные ранее уничтожили заглублённый штаб и место временного размещения украинских подразделений в окрестностях Купянска, расположенного в Харьковской области.

Сообщалось также, что для проведения контрнаступательных операций украинские военные перебрасывают резервные силы в Харьковскую область, в том числе специальные подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше