Apple обжаловала семь штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Компания Apple обжаловала семь штрафов на 19,5 миллиона рублей, назначенных за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ*) и за отказ удалить запрещённый контент, следует из данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Мосгорсуд зарегистрировал апелляционные жалобы на семь штрафов, назначенных компании Apple Distribution International Ltd.
Протоколы были рассмотрены в Таганском районном суде: пять из них касаются пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, еще два были составлены за отказ удалить запрещённый контент.
Ранее суд неоднократно штрафовал Apple за несоблюдение российского законодательства.
Компания ушла из России в начале осени 2023 году, но спустя пару месяцев подала заявку на регистрацию одноименного товарного знака, в январе 2026 года Роспатент зарегистрировал его.
* Движение признано в России экстремистским и запрещено.