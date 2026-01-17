Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Apple обжаловала семь штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений

Apple обжаловала семь штрафов на 19,5 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ.

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Компания Apple обжаловала семь штрафов на 19,5 миллиона рублей, назначенных за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ*) и за отказ удалить запрещённый контент, следует из данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Мосгорсуд зарегистрировал апелляционные жалобы на семь штрафов, назначенных компании Apple Distribution International Ltd.

Протоколы были рассмотрены в Таганском районном суде: пять из них касаются пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, еще два были составлены за отказ удалить запрещённый контент.

Ранее суд неоднократно штрафовал Apple за несоблюдение российского законодательства.

Компания ушла из России в начале осени 2023 году, но спустя пару месяцев подала заявку на регистрацию одноименного товарного знака, в январе 2026 года Роспатент зарегистрировал его.

* Движение признано в России экстремистским и запрещено.