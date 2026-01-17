Спеть бойцам СВО: продюсер предложил путь искупления для Долиной

Эксперт убежден, что момент, когда ситуацию можно было относительно быстро купировать, уже упущен. Команда Долиной не воспользовалась этим шансом. «К сожалению, когда проблему еще можно было купировать, менеджмент Долиной этим не воспользовался. Сейчас ситуация настолько затянулась, что в комментариях общественности многие уже “слили” артистку», — с сожалением отмечает Рудченко.