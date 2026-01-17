Спеть бойцам СВО: продюсер предложил путь искупления для Долиной

Скандал вокруг квартиры в Хамовниках грозит Ларисе Долиной не только судебными тяжбами с приставами, но и крахом всей ее многолетней карьеры. Такое жесткое заключение в беседе с aif.ru сделал известный продюсер Павел Рудченко. Он прокомментировал отмену концертов народной артистки в городах России и заявил, что певица рискует завершить карьеру «на негативной ноте».
По словам эксперта, в обществе Долина уже воспринимается как «токсичный» артист, а ее концертная деятельность «летит в трубу». Почему ситуация зашла в тупик и есть ли у примадонны отечественной эстрады шанс на спасение репутации?
«Голосование рублем»: как отмена концертов бьет по артисту.
Ситуация развивается по наихудшему сценарию. За переносом юбилейного концерта в Санкт-Петербурге с 25 февраля на 15 ноября последовали и другие отмены. Рудченко видит в этом прямое следствие потери доверия публики.
«Звания и регалии сохранятся, но без народной любви существование публичного деятеля становится крайне затруднительным», — констатирует продюсер.
Он подчеркивает, что «голосование рублем» со стороны людей — это самый объективный и болезненный показатель. Поклонники, не одобряющие поведение кумира, просто перестают покупать билеты, и финансовые потери становятся неизбежными. Этот кризис может негативно сказаться не только на гастролях, но и на академии, где Долина занимается обучением студентов.
Признаки «обнуления»: почему проблема вышла за рамки скандала с квартирой.
Речь идет не просто о временном спаде популярности, а о глубоком кризисе, который затрагивает все сферы деятельности артистки.
«На самом деле сейчас наблюдается множество признаков практически полного “обнуления” артиста. Однако Лариса Александровна, судя по всему, не делает никаких выводов из сложившейся ситуации и не использует инструменты по восстановлению репутации», — говорит Рудченко.
Он указывает на ключевую ошибку: игнорирование проблемы и надежду, что все «рассосется» само собой. Между тем, «игнорирование судебных решений и нарушение законодательства только усугубляют положение», создавая образ человека, который ставит себя выше закона и общества.
«Слили» в комментариях: упущенное время и ошибки менеджмента.
Эксперт убежден, что момент, когда ситуацию можно было относительно быстро купировать, уже упущен. Команда Долиной не воспользовалась этим шансом. «К сожалению, когда проблему еще можно было купировать, менеджмент Долиной этим не воспользовался. Сейчас ситуация настолько затянулась, что в комментариях общественности многие уже “слили” артистку», — с сожалением отмечает Рудченко.
Это означает потерю самой важной валюты в шоу-бизнесе — веры аудитории. Люди «не верят в её возвращение, ставят на ней крест и не ждут никаких корректирующих шагов». В такой информационной среде любые действия артистки будут встречаться публикой с большим скепсисом.
Стратегия выживания: что советует сделать Рудченко для спасения репутации.
Продюсер считает, что спасти положение еще теоретически возможно, но для этого нужны кардинальные и искренние изменения.
«Разовых имиджевых мер теперь может быть недостаточно. Необходимо продумать игру вдолгую и выстроить полноценную стратегию репутационных мероприятий», — утверждает Рудченко.
Он предлагает полностью сменить вектор присутствия в информационном поле: перейти от обороны к активной социальной позиции. В фокусе должна быть благотворительность — помощь животным, работа над общественно значимыми проблемами или участие в проектах, связанных с СВО.
«Это должны быть не просто разовые акции всероссийского масштаба», а системная, долгосрочная работа.
Темное пятно на репутации: чем может закончиться кризис для Долиной.
Прогноз продюсера, если ничего не изменится, пессимистичен. Он предрекает не просто спад, а серьезный кризис.
«Творческая деятельность и доходы пойдут на спад. Речь может идти о серьезном кризисе, в результате которого артистка рискует завершить карьеру на негативной ноте, оставив темное пятно на своей многолетней репутации», — подытоживает Павел Рудченко.
Проблема усугубляется с каждым днем, а финальной точкой может стать не только крах концертной деятельности, но и неприятный процесс с приставами, которые, по словам юриста Александра Хаминкого, могут принудительно вскрыть квартиру в Хамовниках. В таком случае «обнуление» артиста, о котором говорит Рудченко, станет печальной реальностью, и в памяти публики великая певица останется в тени скандала.