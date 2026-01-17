Ричмонд
Украина выпустила почти сотню БПЛА по российским регионам

Дежурные силы ПВО нейтрализовали 99 украинских беспилотников. Вражеская атака была отражена в ночь на 17 января. Об этом сообщили в Минобороны.

