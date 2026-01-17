Ричмонд
В Екатеринбурге накрыли салоны «королевы проституток»

Сутенерша организовала три нелегальных интим-салона в Екатеринбурге, где оказывались платные сексуальные услуги. Силовики пресекли незаконную деятельность и отдали организатора под суд, сказали URA.RU в пресс-группе городского УМВД РФ.

Силовики накрыли три нелегальных точки.

Против 29-летней женщины возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ). По версии следствия, она через подставное юрлицо арендовала три помещения на улицах Шевченко, Кузнецова и Малышева. Набрала туда администраторов и «мастеров массажа». Последние получали 40% от общего дохода, администраторы — 10%, остальное забирала фигурант.

Вскоре в полицию стали поступать сообщения о нелегальном бизнесе. Тогда правоохранители пришли с обысками и провели задержание. Обвиняемая признала свою вину. Дело ушло в суд.