В Екатеринбурге накрыли салоны «королевы проституток»

Против 29-летней женщины возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ). По версии следствия, она через подставное юрлицо арендовала три помещения на улицах Шевченко, Кузнецова и Малышева. Набрала туда администраторов и «мастеров массажа». Последние получали 40% от общего дохода, администраторы — 10%, остальное забирала фигурант.