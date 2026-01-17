Нарушение прав матери из Уфы: Бастрыкин взял ситуацию на контроль

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет о проверке информации о нарушении жилищных прав жительницы Башкирии, которая с двумя детьми вынуждена жить в одном доме с агрессивными соседями.
По сообщению информационного центра СК, женщина проживает в доме, часть которого была продана бывшим мужем. Новые соседи, выкупившие долю, умышленно создают для семьи невыносимые условия жизни. Несмотря на то, что суд отказал им в определении порядка пользования домом, сама сделка купли-продажи не была отменена, что и привело к конфликтной ситуации. Потерпевшая неоднократно обращалась за помощью в правоохранительные органы.
По данному факту следственные органы проводят проверку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного уголовной статьей «Самоуправство». Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СК Башкирии Марату Галиханову представить доклад о ходе проверки и всех установленных обстоятельствах.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.