Нарушение прав матери из Уфы: Бастрыкин взял ситуацию на контроль

По сообщению информационного центра СК, женщина проживает в доме, часть которого была продана бывшим мужем. Новые соседи, выкупившие долю, умышленно создают для семьи невыносимые условия жизни. Несмотря на то, что суд отказал им в определении порядка пользования домом, сама сделка купли-продажи не была отменена, что и привело к конфликтной ситуации. Потерпевшая неоднократно обращалась за помощью в правоохранительные органы.