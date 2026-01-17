Директор Московского зоопарка рассказала, кто из обитателей гуляет в мороз

«В Московском зоопарке созданы условия для комфортного пребывания животных в разную погоду: будь то мороз или летний зной. Так, некоторые теплолюбивые животные осенью переезжают в теплые павильоны до наступления весны. Но многие экзотические обитатели при этом продолжают гулять. У кого-то из них постоянно открыт доступ к выходу на улицу, например, у черных антилоп. И эти грациозные копытные сами решают, где им находиться. А кому-то сотрудники зоопарка открывают заслонку, ведущую на улицу, лишь при определенных температурных условиях. Такие вылазки полезны для здоровья животных: они помогают поддерживать тонус, закаливают организм и дарят новые впечатления. Каждый выход может быть регламентирован и зависит от вида, возраста животного и погодных условий», — рассказала Акулова.