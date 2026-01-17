Окаменелость аммонита возрастом 66 миллионов лет нашли в новосибирском метро

Как рассказала автор находки, её увлечение палеонтологией метро началось три месяца назад с обнаружения первых окаменелостей в стенах подземки. С тех пор изучение «окаменелого кораллового рифа» в облицовке стало для неё особым хобби. Целью же поисков была именно спиральная раковина, аналоги которой хорошо известны в Московском метро, но ранее не фиксировались в новосибирском.