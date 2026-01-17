Окаменелость аммонита возрастом 66 миллионов лет нашли в новосибирском метро

Накануне 40-летия Новосибирского метрополитена, которое отмечалось 7 января, местная жительница сделала необычное открытие. После трёх месяцев поисков она обнаружила в мраморной облицовке станции окаменелую спиральную раковину древнего моллюска.
Как рассказала автор находки, её увлечение палеонтологией метро началось три месяца назад с обнаружения первых окаменелостей в стенах подземки. С тех пор изучение «окаменелого кораллового рифа» в облицовке стало для неё особым хобби. Целью же поисков была именно спиральная раковина, аналоги которой хорошо известны в Московском метро, но ранее не фиксировались в новосибирском.
Предположительно, находка является раковиной аммонита — вымершего головоногого моллюска, исчезнувшего около 66 миллионов лет назад. Название этих существ происходит от имени древнеегипетского бога Амона, чьи изображённые рога напоминали спираль.
«Самки аммонитов могли быть в 4 раза крупнее самцов, так что долгое время их даже принимали за разные виды. Они передвигались в толще воды реактивным способом, выбрасывая струю воды, и могли регулировать свою вертикальную плавучесть, заполняя газом или жидкостью внутренние камеры раковины», — говорится в сообщении группы «ВКонтакте» «Юлия Морозова о природе. Аттестованный гид».
Читайте также на портале Om1.ru.
В Новосибирске ввели в эксплуатацию первые в 2026 году дома.