СМИ: Тимошенко и Дубинскому назначили залог на сумму 33 миллиона гривен

Экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко суд назначил примерно такую же сумму залога, как за день до этого находящемуся в СИЗО депутату Верховной Рады Александру Дубинскому. Об этом сообщили украинские СМИ.
— Интересно, что украинские суды уже второй день подряд по резонансным делам определяют сумму залога в 33 миллиона гривен. Вчера 33,28 миллиона гривен определили нардепу Дубинскому. Сегодня — Юлии Тимошенко, — цитирует публикацию Lenta.ru.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 14 января провели обыски в офисе партии «Батькивщина». Тимошенко заявила, что опубликованные НАБУ аудиозаписи никак с ней не связаны.
Украинские СМИ сообщили, что бывшей премьер-министру может грозить тюремный срок до 10 лет за «предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».
Тимошенко и лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамию подозревают в подкупе депутатов при голосовании за законопроекты. Позже НАБУ опубликовало видео обысков в офисе партии «Батькивщина».